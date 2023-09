Koolihoone püüab taas aastapreemiat

"On rõõm tõdeda, et nomineeritud ja žürii poolt külastatud objektid paiknesid üle Eesti – investeeringud ruumi kvaliteeti ei koondu vaid pealinna. Avaliku ruumi kontekstis domineerisid haridusasutused, mis on sihipärase ja tulevikku investeeriva tegevuse tulemus nii riigi kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil. Uued koolijuhid olid siiralt uhked ning inspireerusid silmnähtavalt oma ruumist rääkides," ütles žürii liige Andres Ojari. Tasakaaluks eelnevale märkas žürii Ojari sõnul ka väikest skaalat ja sisearhitekti hoolivat ning täpset suhtumist elamise ruumikvaliteeti väga erinevates olukordades. "Töökeskkondasid külastades tõdesime, et pandeemia järgne ruumikasutus ja -käsitlus on pöördumatult muutunud. Parimatest parimad keskkonnad jäid silma arhitektuuri terviklahenduse poolest, kus koostöö sisearhitekti ja arhitekti vahel oli suutnud esile tuua just ruumi enda olemuslikud väärtused," selgitas Andres Ojari.