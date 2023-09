Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* 41. Viking Window Paide-Türi rahvajooks on uute korraldajate taktiteki all peetud. Seal nägi jooksutippe, sai nautida kultuuriprogrammi ning pikal maal elada kaasa üle 400 ja lühikesel maal 1000 osalejale. Neile lisandusid lastejooksud. Pikal maal meestest esimeseks tulnud Tiidrek Nurme ütles, et pidi reedel tegema ühe tugeva treeningu, kuid pühapäevast jooksu arvestades lükkas selle edasi. Tegelikult tegi ta treeningu ära just rahvajooksuga.

* Küllap märkasid eelmisel nädalal Koeru ja Piibe maantee vahel liikujad, et osa teest on üles kooritud ning teetöömasinad vuravad Koeru vahel sagedamini kui tavaliselt. Kauaoodatud teetööd Mäeküla–Koeru–Kapu maanteel on seega alanud ning ligi kolme miljoni euro eest tehakse seal teele põhjalik taaste­remont. Transpordiameti teehoiuteenistuse ida osakonna juhataja Anti Palmi ütles, et riigitee 25 Mäeküla–Koeru–Kapu 21,25–25,30 kilomeetrite Koeru–Kapu lõigu taasteremondiga tegeleb Taristoni AS. Lepingu maksumus on ilma käibemaksuta 2,94 miljonit eurot ning selle hulgas on ligi 390 000 eurot Järva valla kaasrahastust.

* Sügisel jõuab kätte aia- ja metsasaaduste hoidistamise tippaeg. Mida kõike on võimalik moosiks keeta, seda saab näha traditsioonilisel Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli korraldataval hoidiste messil. Üritus toob iga aastaga kokku järjest rohkem hoidistajaid ja uudistajaid. Tavapäraselt valiti messi toidulaadal tänavune parim hoidis. Oma sõna sai sekka öelda ka rahvas, kelle häälte tulemusel selgusid parim soolane ja magus hoidis ning üllatustoode. Rahvahääletuse käigus tuli parimaks soolaseks hoidiseks Suvine Unistus, mille oli valmistanud Heleri Kiik. Parimaks magusaks hoidiseks valiti moos Hea Tuju, mille oli valmistanud Källomäe talu. Üllataja tiitli pälvis Peedisinep, mille oli valmistanud Maia Orav. Koigi külje all elav Källomäe hobitalu moosimeister Jana Olesk ütles, et esmalt polnud tal hoidiste messile minekut plaanigi võetud. Et abikaasa õpib Olustveres joogitehnoloogi erialal ja sai messikutse, siis võttis Olesk nõuks siiski mõne moosipurgi kaasa pakkida.

* Eemisel reedel oli Koeru kirikus pidulik sündmus, kus piiskop Joel Luhamets seadis koguduse uue õpetajana ametisse Kristi Sääse.