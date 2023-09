Järjekordne mõis valmistub kevadiseks lillevõlumaaks

MTÜ Uddewa juhataja Kaarel Kutti andis teada, et kokku osales talgutel 17 inimest, kelle füüsilisel või moraalsel (lapsed aitasid nii tuju üleval hoida kui ka mahla pressida) toel tehti Udeval kokku ca 200 liitrit mahla, mis sõbralikult talguliste vahel jagunes. „Tundus, et kõik jäid rahule, sest ka ilm, mis oli alguses väga ähvardav, muutus lahkeks ja kostitas terve päeva talgulisi sügisese päikesega.”

Kütti lisas, et mõisa vana õunaaed viskas neile ka väikse vimka, millele nad esialgu mõelda ei osanud. „Nimelt kannavad vanad ja kevadel üle aastate hoolduslõikuse läbinud puud erinevaid õunasorte, mis kipuvad ka valmima erineval ajal, aga kuna talgulised tõid ka ise õunu kaasa, siis ei seganud ka see mahlategu. Järgmistel aastatel on see meile õppetunniks ja võib-olla läheneme mahlateole nii, et teeme kaks väiksemat mahlategu nii, et pressitud saavad nii suvisesed kui sügisesed õunad,” avaldas ta. „Suur tänu kohaliku omaalgatuse programmile, kelle toetusel talgute mõte lõpuks päriselt teoks sai, sest programmi toel tegime kevadel korda pargi vanad õunapuud ja soetasime MTÜ kasutusse mahla pressimiseks vajalikud seadmed. „