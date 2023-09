Järvamaa keskkonnaspetsialiste ja Türi päästjaid ootavad ees suured muutused

Septembri viimane päev on ühtlasi ka Türi vana komandohoone viimane päev, peale mida läheb see remonti ning ajutiselt leiab seal ruumid endale Keskkonnaamet.

Keskkonnaameti haldusosakonna juht Kairi Rikko selgitas, et sel aastal on Keskkonnaametil tulnud eelarvekärbete tõttu kaaluda võimalusi eri tüüpi hoonete üürilepingute lõpetamiseks paljudes maakondades, kus nende kasutada on enam kui üks hoone. „Näiteks oleme juba lõpetanud lepingu Pärnus ja Kavastul kõrvalhoonete üürimiseks, samuti on kavas loobuda meie Paide kontorist ja viia praegu veel Paides asuvad Keskkonnaameti töökohad Türile, vähendada märkimisväärselt üüripinda Jõhvis ja lõpetada üüripinna kasutus Räpinas,” loetles ta. „Kõik need otsused toovad kaasa ebamugavusi ja kompromisse, kuid võimaldavad korvata vajalikku eelarvekärbet.”