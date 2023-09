5 olulist rakendust, mis peaks olema igas nutikellas

Tõenäoliselt on kõik olnud olukorras, kus tekib tahtmine edasi lükata mõni stressitekitav koolitöö või tööülesanne. Siinkohal aitab Pomodoro ajajuhtimise tehnika, mis võimaldab pingutust nõudva tegevuse väiksemateks osadeks teha ning eriti mugav on seda teha oma nutikella abiga.

“Selleks, et tõsta oma tööefektiivsust, soovitan rakendust Focus To-Do. Selle äpp aitab keskenduda teaduslikult tõestatud Pomodoro tehnika abil, mis jagab tegevused alameesmärkideks ja 25-minutilisteks plokkideks. Rakenduses saab valida ülesande, millele parasjagu keskenduda nind seada taimer 25-minutiks, mis on mõeldud ülesande tegemiseks. Kui taimer heliseb, siis näeb äpp ette 5-minutilist puhkepausi,” tutvustab tehnoloogiaekspert tänapäeva kiires maailmas vajalikku rakendust.

Ilmselt on kõik unustanud kasvõi korra elus oma vitamiine või muid vajalikke tablette võtta. “Mr. Pillister on mugav äpp, mis tuletab nutikellal meelde, millal ja mis ravimit parasjagu võtta tuleks. Samuti on selle abil võimalik vaadata oma tablettide võtmise ajalugu. See teeb kiire elutempo juures lihtsaks selle, et ükski vajalik tablett ei ununeks,” selgitab Mishina.