Elupäästja sadamas juhtunust: Suure tõenäosusega oleks see jäänud mu viimaseks reisiks

“Turvatöötaja vastutab vaid selle eest, et kliendiga kokkulepitud reeglid ja nõuded oleksid täidetud. See on tema töö. Kui on korraldus, et oma joogiga baari ei saa, siis turvatöötaja ongi see, kes seda ütleb. Samuti juhib ta tähelepanu maskikohustusele, kui see on tema töökohustus,” selgitab Lilleleht.