Hinnatõus ei pea toimuma juba sel aastal

Hinnakujundus on Eestis vaba, mis tähendab seda, et riik hinna määramisse ei sekku ning iga kaupleja võib müüa kaupu mis tahes hinnaga. Samuti on igal kauplejal võimalik käibemaksutõusu kulu oma hinnastamisotsustes enda äranägemise järgi tasandada. Teades, kui tihe konkurents on jaekaubanduses juba täna, siis võib loota, et hinnamuutus ei kajastu enne, kui kauba müümisega kaasnevad täiendavad kulud.

„Uuest aastast rakenduva käibemaksutõusu valguses on mõistetav, et tavakaubanduses, eriti suurtes kauplustes, on keeruline üle öö hindu muuta võttes arvesse, et valdavalt vahetatakse kaupadel hindu käsitsi. On toodud paralleele euro kasutuselevõtuluga, kuid selgitame, et siis oli olukord teine – toona oli hinnainfo korrektne, kuigi teises vääringus. Tänasega sarnane käibemaksutõus oli 1. juulist 2009 – tookord võeti 18%-lt 20%-le käibemaksu tõstnud seadusemuudatus vastu alles 18.06.2009 ja juba 1.07 jõustus, mistõttu oli kaupmeestel väga keeruline reageerida. Täna on aga kaupmeestel aega, et leida lahendus,“ täiendas Paavle.