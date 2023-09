Riigikogu muudab haigushüvitise maksmise korra lapseootel naiste suhtes õiglaseks

Sotsiaalkomisjoni algatatud eelnõu puudutab vaid vabatahtlikku haigushüvitise maksmist tööandja poolt. „Seadus võimaldab täna tööandjal säilitada oma haigestunud töötajatele keskmine sissetulek juba teisest haiguspäevast. Aga kui haiguslehele jääb rase töötaja, siis tema jaoks see hüve ei kehti. Tema saab tervisekassalt 70 protsenti töötasust, mis pealegi on arvutatud eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksuga maksustatava tulu alusel. Juhul, kui tööandja maksaks 30 protsendi ulatuses vahe kinni, siis tuleks sellelt maksta sotsiaalmaksu ja töötaja kaotaks õiguse saada tervisekassalt haigushüvitist. Kahjuks on lapseootel naised praegu võrreldes teiste sama asutuse töötajatega halvemini koheldud,“ selgitas sotsiaalkomisjoni sotsiaaldemokraadist liige Helmen Kütt.

Tema sõnul valitseb nii sotsiaalkomisjonis kui riigikogus lai konsensus, et see ebaõiglus tuleb kiiremas korras likvideerida. Vastava ettepaneku tegi kevadel õiguskantsler Ülle Madise, kes osutas ka vastuolule põhiseadusega. "Ühtlasi avaldas ta riigikogu ees lootust, et enne viirushaiguste hooaja algust on lapseootel emade halvem kohtlemine lõpetatud. Usun, et nii ka läheb. Sotsiaalkomisjoni soov on viia eelnõu teine ja kolmas lugemine läbi oktoobri esimeses pooles, et vajalikud sätted saaksid võimalikult ruttu jõustuda,“ lisas komisjoni nimel eelnõu kaitsnud Kütt.