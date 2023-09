Linnameeskonda ootab ees tasavägine kohtumine

Nimelt on kaks selle hooaja omavahelist mängu lõppenud 1:1 viigiga, kusjuures mõlemal juhul sündisid tabamused teisel poolajal. Tasavägine oli ka aprillikuine omavaheline vastasseis, kus Kalevile tõi 1:0 võidu Ats Purje 40. mänguminuti tabamus.

Eesolevas kohtumises laual olevad punktid on kaalukad mõlema meeskonna jaoks. Paide paikneb 39 punktiga kolmandal real, ent sama arv punkte on ka kahel lähimal jälitajal. Sellele kolmikule järgnebki Kalev, kelle arvel on 36 punkti ning võidu toel naaseks meeskond medaliheitlusesse.