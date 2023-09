Türi valla aukodanik on Kaia Iva

Kaia Iva on aastakümneid oma silmapaistva töö ja tegevusega oluliselt kaasa aidanud Türi valla arengule. Ta on töötanud õpetajana, olnud siinse piirkonna eestkõneleja nii kohalikul kui üleriigilisel poliitikamaastikul. Alates töötamisest õpetaja ja õppealajuhatajana Türi 2. Keskkoolis on Kaia Iva olnud alati arukas ja konstruktiivne kaasamõtleja kohaliku arengu küsimustes, aktiivne kogukonnaliige ning eestvedaja.