KURITEGELIK SUUNDUMUS ⟩ Kas Paide pürib uueks amfetamiinipealinnaks?

Nii nagu varasematesse justiitsministeeriumi tellitud reoveeuuringutesse, oli ka seekordsesse hõlmatud Paide linn, mitte Järvamaa tervikuna. See tähendab, et uuringu jaoks võeti proove Paide linna reoveejaama teeninduspiirkonnast. See piirkond hõlmab ca 7900 inimest ehk umbkaudu 29% maakonna elanikest.

Võrreldes enamiku teiste linnade näitajatega oli Paides märgatavalt enam kanepi jääke – nende tase oli sarnane näiteks Tallinna, Sillamäe, Maardu ja Kohtla-Järve Ahtme linnaosaga. Paide linna reoveest leiti augustis murettekitavalt palju ka amfetamiini jääke, pea samal tasemel leidus seda ainet Kohtla-Järve Ahtme linnaosa reovees. Samas on amfetamiini jääkide tase Paide reovees eri uuringute käigus üsna palju kõikunud. See on ka loogiline, kuna Paides on võrreldes teiste uuringusse hõlmatud linnadega vähem inimesi. Nii mõjutavad indikaatoruuringu tulemusi ka juhuslikud muutujad – näiteks mõni suveüritus või muu põhjus, mille tõttu on mõnel proovivõtu päeval olnud Paides parasjagu rohkem või vähem inimesi kui muul ajal.