Uus Järvapesa lasteaed kogunes ühiselt sportima

Albu lasteaiamaja õpetaja Marge Mikson ütles, et Järvapesa on uus õppeasutus, mis liidab kokku senised Albu, Aravete, Ambla ja Ahula lasteaiad. Nelja maja peale on meil kokku kuus rühma umbes 65 lapsega. "Asume küll majadega üksteisest eemal, aga selle üritusega tahamegi tõestada, et oleme tegelikult vaid pisukese bussisõidu kaugusel ning ühised tegemised on täiesti võimalikud," selgitas ta.