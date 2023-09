Ringmajanduse piduri tiitli sai jäätmed sortimata jättev inimene

Ringmajanduse piduri tiitel antakse anonüümselt kõikidele Eesti inimestele, kes jäätmeid ei sordi. "Kui me suhtume jäätmetesse mitte kui materjali, vaid kui prügisse – pühime selle kuskile peitu, silma alt ära –tähendab see, et see kas põletatakse Irus või ladestatakse prügilasse. Me peame nii kodus, tööl, tootmises ja ka lammutamises vaatama kõiki jäätmeid kui võimalikku toormaterjali ja selleks on vaja jäätmed liigiti koguda," märkis ERMEL.