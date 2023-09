Pole just sagedane, et rabamatkadel osalejatele kehtib vanusepiirang, aga just sellise lõbusa retke korraldab pühapäeval Järvamaa spordiliit. Ettevõtmine toimub üle-eestilise spordinädala raames ning selle eesmärk on saada liikuma just 35+ vanuses inimesi.