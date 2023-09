Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Kolmapäeva hommikul sai neli Järvapesa lasteaiaks ühinenud Põhja-Järva valla lasteaeda Albu õppehoone juures kokku, et alustada õppeaastat liikudes. See oli esimene kord, kui ühe lasteaia lapsed päriselt kokku tulid ja tuttavaks said. Albu lasteaiamaja õpetaja Marge Mikson ütles, et Järva­pesa on uus õppeasutus, mis liidab kokku senise Albu, Aravete, Ambla ja Ahula lasteaia. Nelja maja peale on kuus rühma umbes 65 lapsega. «Asume küll majadega üksteisest eemal, aga selle üritusega tahamegi näidata, et oleme vaid pisukese bussisõidu kaugusel ja ühistegemised on täiesti võimalikud,» selgitas ta.