Miks tekkisid populaarsesse supluskohta keelumärk ja piirdeaiad?

Järvamaa metskonna metsaülem Peeter Puhke selgitas, et nad said suvel vallalt mängukirja, et RMK maal asuv sild on ohtlikus seisukorras. „Käisime sillaasja kohe mitme seltskonnaga kohapeal arutamas ja olime eri valikute ees,” sõnas ta. „Lammutamine oleks väga kalliks läinud ja seda sel põhjusel, et sillaehituseks kasutatud betoonelemendid on niivõrd suured. Kõige lähem sobilik tehnika tulnuks meil selleks kohale tuua Soomest.”