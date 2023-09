Umbusaldusavaldus läheb hääletusele volikogu järgmisel istungil. Kui kõik 11 allkirja andnud volinikku siis kätt tõstavad, on Oraste oma töö kaotanud.

Umbusaldusavalduse esitajad heidavad Orastele ette, et tema vastutusala juhtimine ei vasta ootustele, tegevus on kaootiline ning ei lähtu valla arengudokumentidest. Oraste üldine suhtumine valla arengusse ja inimestesse on pealiskaudne ja mittehooliv.