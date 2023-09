Enamus osalejatest ei ole varem Arvamusfestivalil käinud. Kuna kõik demokraatiafestivalid on väga omanäolised, on üksteiselt õppida palju. Näiteks Paide festivali teeb eriliseks see, kui oluline roll on vabatahtlikel. Lisaks on Eesti üks väheseid riike, kus arutelude kvaliteedile on väga palju rõhku pandud ning kogu programm on hoolikalt läbi mõeldud.