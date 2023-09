Eesti kodud on suurimad toiduraiskajad

29. septembril tähistatakse rahvusvahelist toiduraiskamise vähendamisele pühendatud päeva. Uuringu andmetel tekib Eestis aastas ligikaudu 167 000 tonni toidujäätmeid. Ehkki levinud on arvamus, et kauplused, koolid ja restoranid on suurimad raiskajad, läheb tegelikult kõige rohkem toitu raisku kodumajapidamistes. Kõige vähem aga tootmisel ehk toidutööstuses.

Kliimaminister Kristen Michali sõnul on toidu järele on üha suurem vajadus, aga siiski läheb raisku tonnide viisi kvaliteetset toitu. „Topelt pole arukas maksta – osta toitu ja seejärel tasuda äravisatud toidu eest jäätmeveona uuesti. Ületootmine koormab ka keskkonda ning jäätmeteke on osa kliimaprobleemidest. Tasub siis käituda arukalt, see on hea pere rahakotile ja hea keskkonnale ning kliimale,” ütles Michal.