Heia-heia hipp-hopp, kisakoor on ülipopp

Kati spordiklubi treener Katrin­ Särkinen ütles, et nad alustasid vaheetteastete tegemist eelmise võrkpallihooaja poole pealt. «Ega see olegi nii lihtne, kui kõrvalt paistab,» lausus ta. «Et mängupause on palju, tuleb selleks pikalt valmistuda ja mitu kava selgeks õppida.»