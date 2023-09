Oktoobri alguses on Järvamaal Eesti naisrekajuhtide kokkutulek. Naised ja suured veoautod – kõlab küllaltki põnevalt, et uurida lähemalt. Kokkutuleku korraldaja Reinika Tatter on üks naisrekajuhtidest, kes elu jooksul teinud korraliku karjääripöörde ja täitnud ühe oma ammuse unistuse.