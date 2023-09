Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Järva vallavolikogu otsustas neljapäevasel istungil anda valla vapimärgi vallavolikogu aseesimehele Jüri Ellramile ja perearst Enn Sultsile. Järva valla teenetemärgi pälvib suusatreener Raido Rohi ja ettevõtlusauhinna Järva-Jaani Auto OÜ. Jüri Ellram ütles, et on aastaid sõna sekka öelnud komisjonides, mis otsustavad, keda tunnustada, ja tema põhimõte on olnud, et omavalitsuste juhte ei peaks esmajärjekorras esile tõstma. Tublisid inimesi on igal pool palju ja kahjuks suur osa neist ei pälvi küllaldast tänu. Ta lisas naerdes, et võib siiski tunnustuse rahuliku südamega vastu võtta, sest pole enam vallavanem ega volikogu esimees, vaid kõigest volikogu aseesimees.

* Oktoobri alguses on Järvamaal Eesti naisrekajuhtide kokkutulek. Naised ja suured veoautod – kõlab küllaltki põnevalt, et uurida lähemalt. Kokkutuleku korraldaja Reinika Tatter on üks naisrekajuhtidest, kes elu jooksul teinud korraliku karjääripöörde ja täitnud ühe oma ammuse unistuse.

* Justiitsministeeriumi hiljuti tellitud reoveeproovide analüüs annab teavet narkootikumide ja psühhotroopsete ainete tarvitamise kohta linnades, sealhulgas ka Paides. Võrreldes enamiku teiste linnadega oli Paides märgatavalt rohkem kanepi jääke – sama palju kui näiteks Tallinnas, Sillamäel, Maardus ja Kohtla-Järve Ahtme linna­osas.