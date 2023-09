Praegusel asukohal on päästekomando olnud erinevates hoonetes kokku pea sada aastat, viimase hoone ehituse aastaks on nurgakivil märgitud 1953.

Vana hoone ajalugu on väga pikk ja niisama seda unustada ei saa. Seega tegi komando laupäeval kõigile huvilistele uksed valla ning soovijatele anti võimalus tulla komandohoonega hüvasti jätma. Oodatud olid kõik endised töötajad ja linnaelanikud. Viimaste jaoks oligi see tõenäoliselt ainukordne võimalus näha päästjate tööruume, uudistada tehnikat, proovida suitsusukeldumist ning julgemad said loa ka vana komandohoone torni ronida või kustutusvoolikust tuleva veejoaga märki sihtida.