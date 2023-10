Kohvikulised panustasid pisitüdruku toetuseks mitusada eurot

Maribell on Koerust pärit suure pere pesamuna, tal on kolm venda ja õde. Ta on elavaloomuline ja rõõmus laps, keda kõrvalt vaadates ei oskaks keegi aimata, et tegelikult peab tüdruk võitlust haruldase ja väga raske haigusega - tal on diagnoositud nägemisnärvi kasvaja ning ta vajab väga kallist ravi, et saada kurjast haigusest võitu.