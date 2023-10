Jahimehed said loa ühisjahti pidada

Jahindusnõukogudes on kokku lepitud, et sel jahiaastal kütitakse Eestis kokku 4201 põtra, 3385 punahirve ja 16 055 metskitse. Teadlaste soovitus on küttida 15 750 metssiga, et takistada seakatku levikut. Jahieeskirja järgi kestab jaht põdrale 15. detsembrini, metskitsele 31. jaanuarini, punahirvele 15. veebruarini ja metsseale jahikoeraga 31. märtsini.