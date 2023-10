Daily nime all tegutsev Baltic Restaurants Estonia korraldab avatud koolisööklate nädalat juba neljandat aastat, eesmärgiga purustada koolitoiduga seonduvaid müüte. „Sageli põhineb täiskasvanute arvamus koolitoidust isiklikul, üle 20 aasta tagusel negatiivsel kogemusel, ehkki koolitoit on selle ajaga võrreldes väga palju arenenud,“ rääkis Baltic Restaurants Estonia juht Aaro Lode. „Pingutame iga päev selle nimel, et pakkuda õpilastele maitsvat, tervislikku ja energiaküllast koolitoitu ning ootame kõiki seda proovima ja tagasisidet andma, et saaksime seda veelgi arendada.“