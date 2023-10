Augustis sõitis reisirongiga 675 000 reisijat

“Tänavu on jätkunud reisijate arvu kasvamine, mis sai tugevama löögi pandeemia aastatel. Esimese kaheksa kuuga on rongisõitjaid olnud aasta varasemaga võrreldes 10% ehk üle 450 000 enam,” ütles Elroni kommunikatsioonijuht Kristo Mäe.

2023. aasta augusti lõpuks on rongiga tehtud 5,15 miljonit, mullu sama perioodi jooksul 4,69 miljonit. “Selle aasta viimases kvartalis ilmselt pole kasv enam suur, sest nii lääne-, edela- kui ka idasuunal toimuvad raudteel remonttööd,” lisas Mäe.

Augustis sõitis Elroni reisirongidega 675 000 reisijat, mis on aasta varasemast (625 000) 8% enam. Võrreldes 2022. aasta augustiga kasvas reisijate arv enim idasuunal: Tallinn – Narva ekspress +58%, Tallinn – Aegviidu liin +8% ja Tallinn-Tartu ekspress +5%. Läänesuunal kasvasid Keila, Kloogaranna ja Paldiski liinid.

Elron (AS Eesti Liinirongid) on riigile kuuluv operaatorfirma, mis korraldab Eesti Raudtee AS ja Edelaraudtee AS-le kuuluval raudteel reisirongiliiklust. 2022. aastal tehti Elroni rongidega 7,1 miljonit reisi.