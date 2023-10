Alustab traditsiooniline ProgeTiigri õpilasüritus, mis sel aastal võtab fookusesse liikumise

Õpilasüritus on osa rahvusvahelisest programmeerimisüritusest Code Week ja kestab 2. oktoobrist 12. novembrini. Ülesanded on koondatud ProgeTiigri kogumikku aadressil progetiiger.ee ning neid saab lahendada tunnis, huviringis või sõpradega, arvutite või robotite abil või ilma seadmeta.

“Olgugi, et ProgeTiigri programmi eesmärk on õppijate digipädevuse ja tehnoloogilise kirjaoskuse arendamine, ei tähenda see alati vaid arvuti taga istumist ja tundide viisi programmeerimist. Ka tehnoloogia võib toetada liikumist. Kuivõrd 2023. aasta on kuulutatud liikumisaastaks, siis kutsumegi koostöös Liikuma Kutsuva Kooliga lasteaedu, koole ja huvikoole üles õpilasürituse raames läbi viima tegevusi, kus lisaks tehnoloogiale on fookuses ka liikumine,” rääkis Haridus- ja Noorteameti ProgeTiigri projektijuht Mariell Miilvee.