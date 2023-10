Eesti noori saatis rahvusvahelisel maateaduste olümpiaadil edu ka tänavu

Žürii esimees, Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudi professor Alvar Soesoo ütles, et tänavu viiendat korda toimunud rahvusvahelise olümpiaadi tase oli ühtlaselt kõrge. “Kõik ülesanded olid kõrgel tasemel ja väljakutseid esitavad. Viimaste aastate osalemise kogemus on näidanud, et teoreetilised netipõhised testid ei too tingimata välja õpilaste tegelikke teadmisi ja eriti praktilisi oskusi, ent tulemused lubavad kinnitada, et Eesti koolinoored on maateadustes jätkuvalt maailma eliidi hulgas,” rääkis Soesoo.