Eesti Keeletoimetajate Liit pakub tasuta toimetamist ja keelenõu

Iga organisatsioon saab tellida kuni viie lehekülje (9000 tähemärgi) pikkuse eestikeelse teksti toimetamise ja kohtuda keeletoimetajaga tunniajaliseks nõustamiseks oma kontoris või veebis. Kampaania täpsed tingimused on liidu veebisaidil. Tegu on kuuenda samanimelise üritusega. Esimest korda korraldati see 2019. aastal, mil Eestis tähistati eesti keele aastat.

Eesti Keeletoimetajate Liidu juhatuse esimehe Helika Mäekivi sõnul näevad paljud ettevõtted ja asutused oma avalike tekstide keelelises lihvimises suurt kasutegurit. „Kui näiteks koduleht, voldik või toote kasutusjuhend on sõnastatud selgelt ja ladusalt, jätab see asutusest hea mulje ja paneb lugeja tundma, et tema peale on mõeldud. Seega võib väita, et heakeelsed tekstid suurendavad rahulolevate klientide arvu,“ ütles Mäekivi.

Kampaania on saanud nii varem osalenud asutustelt, ettevõtetelt ja vabaühendustelt (kokku 91) kui ka keeletoimetajatelt endilt (36) väga head tagasisidet. Tagasisideküsitluste alusel pakub üritus huvi eelkõige seepärast, et ametisuhtluses hoolitakse korrektsest ja selgest kirjakeelest ning usutakse, et keeletoimetajast võib olla organisatsioonile kasu. Näiteks ühe vallalehe väljaandmisse kaasati kampaania hea kogemuse alusel keeletoimetaja. Eesti Keeletoimetajate Liidu tegevliikmeid on innustanud igapäevatöö kõrvalt kampaanias osalema valdavalt soov tutvustada oma eriala ja teha midagi oma erialaliidu nimel.