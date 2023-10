Rajakaamera omanik Kätlin Tähka ütles Lemmikule, et huvi metsloomade vastu on saatnud teda terve elu ning ilmselt seetõttu, et käis juba väikse lapsena jahimehest isaga koos metsas. Praegu on Kätlin ise ka jahinaine. «Huvitav on ise jälgida, mida loomad metsas teevad ja kuidas käituvad,» sõnas naine.