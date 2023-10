Ettevõtlusnädal toob kokku Järvamaa algajad ettevõtjad

Noored paidelased Kristjan Kupar ja Sanne Servet otsivad lasertööpingile põnevaid graveerimis- ja lõiketöid, et oma uuele ettevõttele Kresa Disain OÜ hoog sisse lükata.

Sel nädalal toimub 18. korda üle-eestiline ettevõtlusnädal. See on traditsiooniline ning suurim ettevõtlussündmus, mis toimub igal aastal oktoobri alguses. Tänavune teema on "Aeg muuta kurssi". Järvamaal saavad sündmuse raames kokku algajad ettevõtjad ning selguvad aasta parimad ettevõtted.