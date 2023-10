Viikingid alustavad korvpallihooaega

Mäletatavasti kukku korvpallimeeskond Viking Window eelmise esiliiga tulemuste põhjal selleks hooajaks esialgu teise liigasse, kuid loobuja tõttu said võimaluse jätkata esiliigas. Meeskonna mänedžer Janno Viilupi on selgitanud, et Audentese spordikooli noortevõistkond loobus oma kohast. «Reeglite järgi pääseb esilii­gasse kümme meeskonda ja kaks langeb teise liigasse. Sealjuures on klausel, et Audentese spordi­kooli noored peavad mängima igal juhul esiliigas. See on riiklik tellimus,» sõnas ta.