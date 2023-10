Euroopa Liidu ökomärgis on kvaliteedinäitaja, mis aitab säästa tervist ja keskkonda

Alates 2005. aastast on Eestis ökomärgise teemal nõustamist pakkunud ja kasutuslitsentse väljastanud sõltumatu organisatsioonina Keskkonnaagentuur. Tänaseks on märgise kasutamise õigus väljastatud juba 1 618 tootele. „Soovitame oma tavapäraseid oste tehes toodetelt otsida ELi ökomärgist, mis aitab rikkalikus kaubavalikus kiirelt üles leida keskkonnahoidlikum valik näiteks nõudepesuvahendite, pesugeelide, värvide ja palju muu hulgast,” toob märgise eelised esile Keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala. Kauplustes leidub hulgaliselt ka teiste riikide heaks kiidetud ELi ökomärgisega tooteid näiteks vihikuid, koopiapabereid, majapidamis- ja tualettpabereid, mähkmeid ning hügieenitarbeid.

Selleks, et tõsta inimeste teadlikkust, kutsub Keskkonnaagentuur oktoobris kõiki osalema roheradadel kõndimise kampaanias. Vasta ka Keskkonnaagentuuri Facebookis juturoboti küsimustele ning saad teada huvitavaid fakte ELi ökomärgisest. Kõik see pakub võimalust panna ennast proovile. „Roherada tähendab GPSi abil oma liikumistrajektoori salvestamist nii, et kõnnitud rajast moodustub maastikule ökomärgise lilleke. Asukoha, tempo ja boonusena head kaaslased saab igaüks ise valida. Meie poolt on ette antud vaid logo, mis tuleb nö maastikule kanda,“ selgitab Keskkonnaagentuuri peaspetsialist ja ökomärgise kampaania üks vedajatest Marilis Viira.