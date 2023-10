Liikumisaasta kutsub oktoobris liikuma vaimse tervise heaks

„Oktoober on vaimse tervise kuu ning liikumine on üks lihtsamaid ja kättesaadavamaid viise selle hoidmiseks. Uuringute kohaselt juba 30 minutit liikumist päevas vähendab stressi ja ärevust, parandab vaimset töövõimet, une kvaliteeti ja vastupidavust haigustele,“ ütles liikumisaasta projektijuht Janne Tomberg.

Üks lihtsamaid viise vaimse tervise toetamiseks läbi liikumise on regulaarsed kõnniringid. Kõnnime Koos juhendatud jalutusgrupid ootavad uusi liitujaid, pakkudes liikumiseks seltskonda ja toetades regulaarse liikumisharjumuse kujunemist. Jalutusgrupid toimetavad tasuta üle Eesti, jalutatakse kord nädalas koos spetsiaalse koolituse läbinud grupijuhiga kuni üks tund korraga. Jalutuskäigu tempo on rahulik, jalutama on oodatud igas eas inimesed. Sobiva jalutusgrupi leiab veebilehelt www.konnimekoos.ee.