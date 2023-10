Lastekirjanduse keskuses on avatud Kertu Sillaste isikunäitus „Kokku pandud pildid“

Näitusele on kokku pandud mitu illustratsiooniseeriat. Trepigaleriis on pildid Läti rahvajutule „Vanataadi kinnas” ja Kertu Sillaste raamatule „Mina olen illustraator”. Suures saalis saab vaadata aga illustratsioone Seto muinasjutule „Lõbusad pealuud”, mis on kokku kleebitud erinevatest leidmaterjalidest, tehtud nn kila-kola tehnikas. „Kila-kola piltide tegemine on täiesti erinev joonistamisest ja maalimisest. Sellega käib kaasas leidmisrõõm, juppide, tükkide ja vidinate kokkusobitamise mõnu ja pisiasjade tähtsaks tegemine,” märkis raamatupiltide autor.