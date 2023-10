Statistikaamet: Kõrgem kraad, kõrgem palk?

Täiskasvanute koolituse uuringus küsiti inimestelt nende õppimisharjumuste kohta uuringule eelnenud 12 kuu jooksul. Tulemused näitasid, et enesetäiendamine on kasvutrendis: kui 2007. aastal õppis 63,6% täiskasvanutest, siis 2022. aastal juba 80,3%. 2022. aastal uuringul osalejatest 10,3% olid osalenud tasemeõppes, 44,9% käinud mõnel koolitusel ning 69,6% olid ennast täiendanud iseseisvalt. Kolmest õppimise vormist on enim kasvanud iseseisvalt õppijate osakaal – 2007. aastal oli see 44,9%. Selline tõus on ka mõistetav, kuna viimase 15 aasta jooksul on märgatavalt laienenud iseseisva õppimise võimalused interneti ja kirjanduse kaudu.