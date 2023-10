Järvamaa spordiliidu koolispordi spetsialist Piret Reinfeld ütles, et jooksma tuli ligi 250 õpilast 15 erinevast Järvamaa koolist. "Kahju, et mitmed koolid, kust muidu on kiireid jooksunoori ikka olnud, jäid tulemata," märkis ta.