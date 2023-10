Ekstreemsed hüpped ja julged trikid on nüüd Imaveres võimalikud

Trikiparki ehitanud osaühingu Gruuvi Group objektijuht Jevgeni Fridman ütles kohalikele, et betoon on ehitusmaterjalina parem, sest kestab 10–15 aastat, vineeri peab iga paari aasta tagant vahetama. «Bentoonparki saab ka lihtsamalt hooldada, auke ja pragusid parandada, katkiseid kohti välja lõigata ja asemele valada, nii et hea hooldusega on võimalik pargi eluiga pikendada,» lausus ta.