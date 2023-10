Autoomanike lemmikpood sulgeb uksed

Heko Kaubanduse osaühingu juhatuse liige Heiki Lipand selgitas, et on kaubandusega lõpparve tegemise mõtet veeretanud juba ligi aasta. «Ma pole mingit teist tööd elus teinud ja tunnen, et vajan sellest puhkust. Soovin teha vahelduseks midagi muud,» lausus ta ja lisas, et 30 aastat kaupluseomanikuna on ilus ümmargune arv selleks, et elus uus lehekülg keerata.