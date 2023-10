Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Milleks on tarvis komandohoonele nii kõrget torni? Kuidas te sealt suitsu seest inimesi leiate? Kas vabatahtlikud päästjad ei saagi palka? Sellised küsimused said ammendava vastuse eelmisel laupäeval, kui Türi päästekomando oma endises hoones huvilistele avatud uste päeva korraldas ja uudishimulikud tuppa palus.

* Kui mõne nädala eest rõõmustasime, et Türil avati maakonna esimene betoonist trikipark, siis nüüd lisandus sellele veel üks. Imavere trikipark kuulutati reedel ametlikult avatuks ja sinna pääseb nii tõukerataste, rulluiskude, rulade kui ka BMX-tüüpi trikiratastega. Trikiparki ehitanud osaühingu Gruuvi Group objektijuht Jevgeni Fridman ütles kohalikele, et betoon on ehitusmaterjalina parem, sest kestab 10–15 aastat, vineeri peab iga paari aasta tagant vahetama. «Betoonparki saab ka lihtsamalt hooldada, auke ja pragusid parandada, katkiseid kohti välja lõigata ja asemele valada, nii et hea hooldusega on võimalik pargi eluiga pikendada,» lausus ta.