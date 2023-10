Õpetajate ja valitsuse töötüli sai ametliku käigu, streik on sammu võrra lähemal

Eesti ligi 30 000 õpetajat esindava Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) juhi Reemo Voltri sõnul ei oleks olukord üldse tohtinud streigivõimaluseni jõuda, sest õpetajate madal töötasu seab ohtu Eesti riigi põhilised funktsioonid ning on arusaamatu, et valitsus hariduskriisi niimoodi ignoreerib. “Tööandjad räägivad aastaid, et õpetajate madal palk on toonud kaasa inseneride põua, mistõttu on eestlaste sissetulekud väikesed ja riigi maksutulust miljard puudu. Eesti koolidest on juba täna puudu tuhandeid kvalifitseeritud õpetajaid. Eesti riigi jaoks on niimoodi jätkates määratud piinlikult läbi kukkuma ka üleminek eestikeelsele haridusele. Hariduskriis on üle kasvamas ühiskonna kriisiks,” sõnas Voltri.