Euroopa Liidu asjade komisjon tutvus rohemärgiste tõesust parandava algatusega

Komisjoni esimees Liisa Pakosta ütles, et komisjon sai algatusega plaanitud muudatustest ja Eesti huvirühmade seisukohtadest hea ülevaate ning ministeerium omakorda kaasa mitu küsimust, mida läbi mõelda. „Praegu on maailmas kasutusel sadu ökomärgiseid ja ohtralt tooteid, mille kohta väidetakse eksitavalt, et tegu on näiteks biolaguneva, keskkonnale ohutu või rohelise energiaga toodetud tootega. Keegi ei kontrolli, et roheväited õiged oleks. Igati sümpaatne on selle algatuse eesmärk, et rohemärgised oleks arusaadavad ja usaldusväärsed,“ sõnas Pakosta. Ta toonitas, et üleminekuaeg peab olema piisav, et ükski juba toodetud pakend raisku ei läheks.