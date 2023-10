Turismipoliitika vajab sektorite üleseid tulevikukokkuleppeid

„Turismimaastik on viimastel aastatel läbinud märkimisväärseid muutusi ja kohanemine tänase reaalsusega on olnud hädavajalik. Järjest kerkib esile aga ka uusi signaale, mis võivad tuleviku reisimist mõjutada. Turismivaldkonna mõistmiseks ja poliitikakujundamiseks peame aga juba praegu nende trendidega arvestama,“ selgitas minister Tiit Riisalo turismi pika vaate koostamise tagamaid.

Visioonidokumendis on kavas pöörata senisest rohkem tähelepanu turismi seostele teiste valdkondadega, nagu transport, keskkond, haridus ja tööturg, tehnoloogia, aga ka välisinvesteeringute Eestisse meelitamine ja start-up keskkond. Turismi pikk plaan 2035 saab olema teadmuspõhiseks suunanäitajaks nii Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile kui partneritele oluliste poliitika- ja äriotsuste tegemiseks, et sektorile arenguks vajalikku tuge pakkuda.

Turismivaldkonna tulevikku planeeritakse tulevikeseire (ingl k strategic foresight) meetodeid kasutades. See tähendab, et analüüsitakse erinevaid võimalikke tulevikustsenaariumeid, mis turismisektorit võivad mõjutada. Rõhk on avatusel uudsetele vaatenurkadele ja ideedele, samuti uuritakse ka ebasoovitavaid tulevikke ja arenguid. „Ühest küljest me püüame justkui ennustada tulevikku, mis on teadagi tänamatu töö. Aga teisalt aitab selline ettevalmistus meil olla paremini valmis tuleviku määramatusteks, reageerida kiiremini turusignaalidele ja testida ka praeguste toetusmeetmete ja lahenduste tulevikukindlust,“ selgitas minister.