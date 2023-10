Sügiseses lehtede veos toimusid muudatused

Türi haldus annab teada, sügiseses lehtede veos on toimunud väikesed muudatused. Kui varasematel aastatel on lehed veetud ära kõigilt Türi linna kinnistutelt, mille omanikud selleks soovi avaldasid, siis sel sügisel veab Türi haldus ära puulehed ära ainult nendelt aladelt, mis jäävad väljapoole eraisikute kruntide piire, kuid mille hooldamiskohustus on tulenevalt Türi valla heakorraeeskirjast krundi omanikel. Peamiselt on siis tegu kruntidega, mille ääres on kas nudipuud või muu vallale kuuluv kõrghaljastus.