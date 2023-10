SA Järvamaa sai oma ridadesse kommunikatsiooniinimese

"Peale seitset aastat oma ettevõttes ja kodukontoris töötades leidsin, et oleks aeg vastu võtta uusi väljakutseid, rakendada oma oskusi laiemalt suuremas meeskonnas, kellel on ühine eesmärk,” sõnas Kristi Medar. „Mul on väga suur au liituda just SA Järvamaa meeskonnaga, sest kogukonnakeskus, koostöö arendamine ja isikliku arengu soosimine on need väärtused, mis mind töökeskkonnas sümpatiseerivad. Ja peale esimest töönädalat võin kinnitada, et meeskond on väga professionaalne, asjatundlik, sõbralik ning suurepäraselt koostöötav, mis teeb esimest korda avalikus sektoris ja uues ametis töötamise palju hõlpsamaks."