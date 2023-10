Neljapäevased töönädalad toimivad: suutlikkus kogu töö nelja päevaga ära teha muutub ajas aina paremaks

Sellest aastast suviti neli päeva nädalas töötavas Elisa tehnoloogiaüksuses pälvis uudne töökorraldus töötajate üksmeelse heakskiidu ja näitas, lühema ajaga tööülesannete tehtud saamine on oskus, mis ajas areneb. Varasemate pilootprojektide käigus tundis 81-86% töötajatest, et kogu töö sai nelja päevaga tehtud, sel suvel tõusis see näitaja aga üle 88 protsendi.