Kesknädal kisub tormiseks

Kolmapäeva, 4. oktoobri öösel liigub veelgi ägenev madalrõhkkond Soome lahele ja päeval kaugeneb Karjala poole. Öösel on pilves ilm. Sajab vihma, kohati on sadu tugev ja võib olla äikest. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-12, puhanguti 17, saartel ja läänerannikul kuni 15, puhanguti 24 m/s, pärast keskööd pöördub saartelt alates läände ja loodesse 8-15, puhanguti kuni 22, rannikul kuni 17, puhanguti 25 m/s. Õhutemperatuur on 10..16°C.

Kolmapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Vihmahood liiguvad läänest itta. Õhukihistus on ebapüsiv ja areneb rünksajupilvi. Nendega kaasnevad kohati tugevad vihmavalingud ja võimalik on ka äike. Puhub tugev loode- ja läänetuul 8-15, puhanguti kuni 18, Ida-Eestis ja rannikul puhanguti 22, Virumaa rannikul võivad puhangud kuni 25 m/s ulatuda, pärastlõunal lääne poolt alates lääne- ja edelatuul järk-järgult nõrgeneb. Õhutemperatuur on 10..15°C.