Jõulud lähenevad mühinal ⟩ Esimene jõulumaa andis endast aegsasti märku

Kallaste hobitalu perenaine Liina Saks avaldas lootust, et ehk tuleb ikka detsembris maha ka ilus kohev lumi ja tekitab veel erilisema jõulutunde. "Meie jõulumaa on nagu päris talu elu ikka. Kõik loomad on sõbralikud ja ootavad tähelepanu. Kõikide loomade juurde saab minna aedadesse, neid sööta, paitada ja kallistada," rääkis ta.