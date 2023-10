Romet Jürgenson: eesmärk on olla Saaremaa rallil FIA Rally Stari sõitjatest kiireim

Nädalavahetusel sõidetaval Saaremaa rallil on Eesti meistrivõistlustel osalejate kõrval startimas ka FIA Rally Stari programmi tulevikulootused. Need on noored piloodid, kes on saanud võimaluse rallimaailmaga lähemalt tutvuda WRC arvutimängu kaudu ja seejärel läbinud tiheda konkurentsisõela, kus tuli teha teste alates vaimsetest kuni sõiduni.